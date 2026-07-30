الكويت: وفاة عامل جراء عدوان إيراني استهدف مبنى شركة صينية

إسطنبول/الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، الخميس، وفاة عامل ووقوع أضرار مادية جسيمة جراء "عدوان إيراني" استهدف مبنى تابعا لشركة صينية شمالي البلاد.

وقال متحدث وزارة الدفاع الكويتية سعود عبدالعزيز العطوان، في بيان، إن "العدوان الإيراني الآثم استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد، مما أسفر عن وفاة أحد العاملين، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى".

وأضاف العطوان أن الجهات المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، باتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد استمرار القوات المسلحة "في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين".

ولمدة 13 يومًا حتى 24 يوليو/ تموز الجاري، شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.

وبعد أيام من هدوء نسبي بين واشنطن وطهران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في وقت سابق الخميس، تنفيذ موجة من الضربات داخل إيران، قالت إنها استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري، وذلك رداً على محاولة استهداف قواتها.

وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانًا على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.