الكويت تعيد فتح مجالها الجوي وتستأنف الرحلات بعد إغلاق مؤقت

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت الكويت، الخميس، إعادة فتح مجالها الجوي واستئناف الرحلات المجدولة بعد أكثر من ساعتين على إغلاقه بشكل احترازي، عقب هجمات إيرانية استهدفت البلاد.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان، إن الحركة الجوية في الأجواء الكويتية عادت إلى طبيعتها "بعد زوال الظروف التي استدعت اتخاذ الإجراءات الاحترازية السابقة".

وأكدت الهيئة أنها تتابع الأوضاع على مدار الساعة، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية داخل الكويت وخارجها، لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن في المجال الجوي.

وأضافت أن الحركة التشغيلية في مطار الكويت الدولي عادت إلى وضعها الطبيعي، واستؤنفت الرحلات وفق الجداول المعتمدة، مع استمرار المتابعة والتقييم الفوري لأي مستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتا اعتبارا من الساعة 04:50 بالتوقيت المحلي (01:50 ت.غ)، وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة حفاظاً على أمن الملاحة الجوية وسلامة المسافرين.

وأوضحت أن القرار جاء على خلفية تعرض الكويت لهجمات إيرانية وما قد ينجم عنها من مخاطر محتملة على حركة الطيران المدني في المنطقة.

بالتزامن، أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية "معادية" وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات السلامة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

