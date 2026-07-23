بغداد تلقت إشعارا من الجانب الكويتي بإغلاق مؤقت للمنفذ الحدودي مع العراق

الكويت تعلن وقوع أضرار بمنفذ العبدلي الحدودي إثر هجوم بمسيّرات بغداد تلقت إشعارا من الجانب الكويتي بإغلاق مؤقت للمنفذ الحدودي مع العراق

إسطنبول / الأناضول

أعلن الجيش الكويتي، الخميس، وقوع أضرار مادية في منفذ العبدلي الحدودي مع العراق جراء تعرضه لهجوم بطائرات مسيّرة، دون وقوع إصابات.

يأتي ذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت "مواقع عسكرية أمريكية" في الكويت.

وقال متحدث وزارة الدفاع الكويتية سعود العطوان، إن منفذ العبدلي تعرض ظهر الخميس لهجوم بطائرات مسيّرة "معادية"، ما أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل إصابات بشرية.

وأضاف في بيان أن الفرق المختصة باشرت فور وقوع الحادث التعامل معه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن فرق التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة للقوة البرية بدأت أعمال المسح والتأمين ورفع مخلفات الطائرات المسيّرة، وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة الموقع وخلوه من أي مخاطر.

وأكد الجيش الكويتي استمراره في أداء مهامه في إطار الجاهزية والاستعداد الدائم لحماية حدود البلاد وصون أمنها واستقرارها.

وفي وقت سابق الخميس، أفاد مصدر لوكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن بغداد تلقت إشعارا من الجانب الكويتي بإغلاق منفذ العبدلي الحدودي مؤقتا عقب تعرضه لقصف بطائرة مسيّرة.

وتعرضت الكويت، إلى جانب دول عربية أخرى، خلال الأيام الأخيرة، لهجمات إيرانية، فيما قالت طهران إنها استهدفت قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، ردا على الضربات الأمريكية ضدها.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها في إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.

والأربعاء، هدد ترامب بقصف مواقع من البنية التحتية في إيران، تشمل جسورا ومحطات لتوليد الطاقة، ردا على أي هجوم تشنه طهران على السفن أو حركة الملاحة في مضيق هرمز.