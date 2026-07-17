قوة الإطفاء العام أكدت عدم وقوع إصابات بشرية واقتصار الخسائر على الأضرار المادية

الكويت تعلن السيطرة على حريقين نتجا عن استهداف إيراني جنوبي البلاد قوة الإطفاء العام أكدت عدم وقوع إصابات بشرية واقتصار الخسائر على الأضرار المادية

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية، الجمعة، السيطرة على حريقين اندلعا في موقعين مختلفين جنوبي البلاد جراء استهدافهما ضمن هجمات إيرانية، مؤكدة عدم وقوع إصابات بشرية.

يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الكهرباء الكويتية، صباح الجمعة، تعرض إحدى محطات "القوى الكهربائية وتقطير المياه" لهجوم إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق وتضرر عدد من وحدات توليد الطاقة الكهربائية.

وقالت قوة الإطفاء العام الكويتية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن فرق الإطفاء تمكنت، صباح الجمعة، من السيطرة على حريقين اندلعا في موقعين مختلفين جنوبي البلاد.

وأوضحت أن 6 فرق إطفاء شاركت في التعامل مع الحريق الأول، بمساندة فرق من الجيش الكويتي والحرس الوطني، فيما شاركت 3 فرق إطفاء في إخماد الحريق الثاني.

وأكد المتحدث باسم القوة العميد محمد بدر إبراهيم، أن فرق الإطفاء باشرت التعامل مع الحريقين فور وصولها إلى الموقعين، دون تسجيل أي إصابات بشرية، وفق البيان.

وأشار إلى أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة الموقعين أو حجم الأضرار.

ويأتي الهجوم غداة إعلان وزارة الدفاع الكويتية اعتراض 32 طائرة مسيرة معادية دخلت المجال الجوي للبلاد، وقالت إن هجمات إيرانية استهدفت عددا من المنشآت الحيوية، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات.

وتعرضت الكويت، إلى جانب دول عربية أخرى، لهجمات إيرانية خلال الأيام الأخيرة، قالت طهران إنها تأتي ردا على الضربات الأمريكية واستهداف مصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، رغم توقيع الجانبين في 18 يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تعلن واشنطن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء الهدنة إثر تجدد المواجهات.