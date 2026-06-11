الجيش الكويتي قال إن دفاعاته تصدت لـ"أهداف جوية معادية"

الكويت تعلن إغلاق أجوائها مؤقتا بعد تعرضها لهجمات إيرانية الجيش الكويتي قال إن دفاعاته تصدت لـ"أهداف جوية معادية"

الكويت/ الأناضول

أعلنت الكويت، فجر الخميس، إغلاق أجوائها بشكل مؤقت وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة إثر تعرض البلاد لهجمات إيرانية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، في بيان، إنها "تعلن عن إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتاً بدءا من الساعة 4:50 (01:50 ت.غ) من صباح الخميس وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة كإجراء احترازي للحفاظ على أمن الملاحة الجوية وسلامة المسافرين".



وأضافت: "يأتي هذا الإجراء نظراً لتعرض الكويت لاعتداءات إيرانية آثمة، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر محتملة على حركة الطيران المدني في المنطقة".



وأشارت إلى أنه ستتم إعادة فتح الأجواء واستئناف الحركة الجوية فور التأكد من زوال أسباب الخطر، وبناءً على تقييم الجهات المعنية المختصة.

من جانبه، أعلن الجيش الكويتي، فجر الخميس، تصدي الدفاعات الجوية لـ"أهداف جوية معادية".

وقال الجيش، في بيان، إن "منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة".



ودعا الجيش جميع سكان البلاد إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.



يتبع//