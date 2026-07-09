في إطار المواجهة العسكرية المتجددة بين واشنطن وطهران

الكويت تعترض 4 صواريخ و10 مسيرات والبحرين تتصدى لهجمات في إطار المواجهة العسكرية المتجددة بين واشنطن وطهران

إسطنبول / الأناضول

أعلنت الكويت، الخميس، أنها اعترضت 4 صواريخ و10 طائرات مسيرة، فيما أفادت البحرين بالتصدي لـ"اعتداءات جوية إيرانية".

ولليوم الثاني تواليا، تعرضت الدولتان الخليجيتان، الخميس، لهجمات إيرانية، ردا على قصف أمريكي جديد.

وقال متحدث وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن القوات المسلحة اعترضت بـ"نجاح" داخل المجال الجوي الكويتي، فجرا، 3 صواريخ باليستية وصاروخا جوالا و10 طائرات مسيرة "معادية".

وكانت الوزارة أعلنت الأربعاء، اعتراض صاروخين و13 طائرة مسيرة.

وفي البحرين، قالت القيادة العامة لقوة الدفاع (القوات المسلحة)، عبر "إكس" الخميس، إن الدفاع الجوي اعترض ودمر "عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية" صباح الخميس.

وأضافت أن "إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين".

يتبع///