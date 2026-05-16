جاء ذلك حسب ما ذكر رئيس مجلس الوزراء أحمد العبد الله في كلمته بالقمة، بحسب بيان لمركز التواصل الحكومي (رسمي)..

الكويت تتطلع لـ"نتائج إيجابية" لقمة اليونان لتعزيز تعاون الخليج وأوروبا جاء ذلك حسب ما ذكر رئيس مجلس الوزراء أحمد العبد الله في كلمته بالقمة، بحسب بيان لمركز التواصل الحكومي (رسمي)..

إسطنبول/ الأناضول

أعربت الكويت، السبت، عن تطلعها لنتائج "إيجابية" للقمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى في اليونان، تعزز تعاون الجانبين.

جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد العبد الله، في القمة، بحسب بيان لمركز التواصل الحكومي (رسمي).

ووفقا للبيان، شارك رئيس الوزراء الكويتي نيابة عن أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح، في "القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى التي افتتحت أعمالها اليوم في جمهورية اليونان"، دون تفاصيل أكثر بشأن القمة.

وأعرب عن تطلعه بأن تسفر أعمال القمة عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز آفاق التعاون الخليجي الأوروبي بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الازدهار والتنمية.

وتهدف القمة التي تختتم الأحد إلى توسيع مجالات التعاون في الملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وتعزيز الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.

وفي سبتمبر/أيلول 2025، أعلن مجلس التعاون الخليجي عقب المشاركة مع مسؤولين أوروبيين في جلسة رفيعة المستوى في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن إطلاق مبادرة "التحالف من أجل قمة أوروبا – الخليج الجيوسياسية والاقتصادية "(AEGGIS)، بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين قارة أوروبا والخليج.

وفي كلمته بالقمة، أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي التزام بلاده بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفا دوليا وتنسيقا في قضايا الملاحة الدولية لخفض التصعيد وضمان انسيابية التجارة العالمية عبر الممرات المائية الحيوية.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع طهران بوساطة باكستانية في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية في المنطقة، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.

وسلمت إيران، الأحد، ردها على المقترح الأمريكي الرامي إلى إنهاء الحرب إلى باكستان، إلا أن ترامب وصف المقترح بأنه "غير مقبول إطلاقا".