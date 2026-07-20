- الجيش الكويتي أعلن التصدي لموجتين من الطائرات المسيرة منذ فجر الاثنين - الداخلية البحرينية أعلنت إطلاق صفارات الإنذار في أرجاء البلاد مرتين

الكويت تتصدى لهجمات إيرانية وإطلاق إنذارات بالبحرين - الجيش الكويتي أعلن التصدي لموجتين من الطائرات المسيرة منذ فجر الاثنين - الداخلية البحرينية أعلنت إطلاق صفارات الإنذار في أرجاء البلاد مرتين

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت الكويت التصدي لموجتين من الهجمات الإيرانية بطائرات مسيرة منذ فجر الاثنين، فيما أطلقت البحرين صفارات الإنذار في أرجاء البلاد.



وقال الجيش الكويتي، في بيانين نشرها منذ فجر الاثنين عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الدفاعات الجوية "تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية، إثر العدوان الإيراني".

وأضاف أن "أصوات الانفجارات التي قد تُسمع هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات"، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي البحرين، أصدرت وزارة الداخلية إعلانين منذ فجر الاثنين دعت فيهما المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، بعد إطلاق صافرات الإنذار، دون مزيد من التفاصيل.



يتبع//