رئاسة الأركان العامة للجيش قالت إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناتجة عن اعتراض للهجمات "المعادية"..

الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية رئاسة الأركان العامة للجيش قالت إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناتجة عن اعتراض للهجمات "المعادية"..

إسطنبول/ الأناضول

أعلن الجيش الكويتي، الأحد، تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة "معادية"، إثر "عدوان إيراني آثم" على البلاد.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش، في بيان، إن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم".

وأضافت أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات "المعادية".

ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

ولم يورد البيان تفاصيل إضافية بشأن حجم الهجمات أو الأضرار المحتملة الناجمة عنها.

يتبع///