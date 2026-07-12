الكويت: إصابة عامل بهجمات استهدفت مواقع حدودية ومنصة نفطية

الكويت/ الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، الأحد، إصابة عامل ووقوع أضرار مادية جراء هجمات استهدفت 3 مراكز حدودية شمالي البلاد ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "3 مراكز حدودية برية شمالي البلاد تعرضت لهجوم عدواني آثم، أسفر عن وقوع أضرار مادية".

وأضافت: "كما تعرضت إحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت، في المياه الإقليمية الكويتية، للاستهداف بطائرة مسيرة معادية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة".

وتابعت الوزارة: "باشرت الجهات المختصة فورا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية".

ولم تحدد الوزارة الجهة التي نفذت الهجمات، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الساعة 16:00 (ت.غ).

يتبع///