وفق بيان أولي لقوة الإطفاء العام الكويتية...

الكويت.. إصابة رجال إطفاء بحريقين في موقعين استهدفتهما إيران وفق بيان أولي لقوة الإطفاء العام الكويتية...

إسطنبول / الأناضول



أعلنت الكويت، السبت، إصابة عدد من رجال الإطفاء أثناء مكافحة حريقين اندلعا بموقعين استهدفا ضمن الهجمات الإيرانية الأخيرة على البلاد.

جاء ذلك في بيان أولي صادر عن قوة الإطفاء العام الكويتية.

وأفاد البيان بأن "فرق قوة الإطفاء العام تتعامل مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين في البلاد، وذلك بعد استهداف الموقعين ضمن الهجمات المعادية الأخيرة من قبل العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف البلاد".

وأضاف البيان: "شاركت في الموقع الأول 5 فرق إطفاء، بمساندة من فرق إطفاء القطاع النفطي، كما شاركت في الموقع الثاني 3 فرق إطفاء".

وأسفر الحادث الأول أثناء عملية المكافحة، وفق البيان، عن "عدد من الإصابات بين رجال الإطفاء وأحد العاملين، حيث جرى إخلاء الموقع ونقلهم لتقديم الإسعافات اللازمة لهم".

وأشار البيان إلى أن القوة ستعلن عن "المستجدات لاحقا".

يتبع///