نتيجة سقوط الشظايا، دون تسجيل أي إصابات بشرية، وفق بيان للجيش..

الكويت: أضرار إثر التصدي لمسيرات إيرانية استهدفت منشآت حيوية وعسكرية نتيجة سقوط الشظايا، دون تسجيل أي إصابات بشرية، وفق بيان للجيش..

إسطنبول / الأناضول

أعلن الجيش الكويتي تسجيل أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا جراء التصدي لمسيّرات إيرانية رصدها داخل مجاله الجوي، منذ فجر الجمعة، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية.

ونقل الجيش في بيان عن متحدث وزارة الدفاع سعود العطوان، قوله إن "القوات المسلحة رصدت منذ فجر اليوم طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها وتدميرها".

وأضاف أن "العدوان الإيراني الآثم استهدف عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية".

وأكد أنه "تم التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها، وأسفر ذلك عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا، دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وخلال 13 يوما، حتى 24 يوليو/تموز الجاري تبادلت الولايات المتحدة وإيران هجمات عسكرية، إذ شنت واشنطن غارات على أهداف داخل إيران فيما ردت الأخيرة باستهداف "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في عدد من الدول العربية، بينها الأردن والبحرين والكويت.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو/حزيران الماضي مذكرة تفاهم، والدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى من الأمريكيين والإسرائيليين.