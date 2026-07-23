الحرس الثوري قال إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية بطائرات مسيّرة، فيما لم يصدر بعد تعليق رسمي من الولايات المتحدة أو السلطات الكويتية..

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "مواقع عسكرية أمريكية" في الكويت الحرس الثوري قال إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية بطائرات مسيّرة، فيما لم يصدر بعد تعليق رسمي من الولايات المتحدة أو السلطات الكويتية..

إسطنبول/ الأناضول

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أنه نفذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت "مواقع عسكرية أمريكية" في الكويت.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن الهجمات استهدفت مستودعا للمعدات العسكرية، ومنظومة دفاع جوي من طراز باتريوت، وحظيرة تضم طائرة مسيّرة من نوع "إم كيو - 9" داخل قاعدة علي السالم الجوية.

وأضاف أن الهجمات طالت مواقع تتمركز فيها قوات أمريكية داخل معسكر العديري، إلى جانب حظيرتين للمروحيات، مدعيا سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأمريكية، وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات والطائرات المسيّرة.

كما ادعى الحرس الثوري أنه استهدف برجا للاتصالات ردا على ما وصفه بهجمات أمريكية استهدفت أبراج اتصالات داخل إيران.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الولايات المتحدة أو السلطات الكويتية بشأن هذه الادعاءات.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو/حزيران الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.

والأربعاء، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف مواقع من البنية التحتية في إيران، تشمل جسورا ومحطات لتوليد الطاقة، ردا على أي هجوم قد تشنه طهران على السفن أو حركة الملاحة في مضيق هرمز.