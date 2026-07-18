البترول الكويتية: إصابات وخسائر جسيمة جراء اعتداءات إيرانية على موقع نفطي

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تعرض أحد المواقع الحيوية في القطاع النفطي لاعتداءات إيرانية، ما أسفر عن وقوع إصابات وخسائر مادية جسيمة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، بأن الموقع تعرض صباح اليوم لـ"اعتداءات إيرانية غاشمة متكررة"، نتج عنها عدد من الإصابات وخسائر مادية جسيمة.

وأضافت المؤسسة أنه جرى إسعاف المصابين وإخلاء الموقع، فيما تتواصل عمليات التعامل مع آثار الاعتداء بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، دون الكشف عن عدد المصابين أو طبيعة الموقع المستهدف.



صورة : Ukrayna Devlet Başkanlığı/AA

يتبع//