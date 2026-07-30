بحسب بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، ادعى تدمير حظيرتين للطائرات المسيّرة ومستودع للوقود، في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت..

إيران تعلن قصف أهداف أمريكية بقاعدة جوية في الكويت بحسب بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، ادعى تدمير حظيرتين للطائرات المسيّرة ومستودع للوقود، في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت..

أنقرة/ الأناضول

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أنه شن هجومًا على أهداف أمريكية في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الثوري، الخميس، أوضح فيه أن الهجوم نُفذ صباح اليوم.

وادعى أن الهجوم أسفر عن تدمير حظيرتين للطائرات المسيّرة ومستودع للوقود يُستخدم لتزويد الطائرات والمروحيات بالوقود.

وكان الجيش الكويتي قد أعلن في بيان صدر صباح اليوم أن هجومًا انطلق من إيران استهدف مبنى تابعًا لشركة صينية في شمال البلاد، ما أدى إلى مقتل أحد العمال.

ولم يتضمن بيان الجيش الكويتي أي معلومات بشأن قاعدة علي السالم الجوية.