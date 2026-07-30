إيران تعلن قصف أهداف أمريكية بقاعدة جوية في الكويت

Haydar Şahin, Mahmut Nabi
30 يوليو 2026•تحديث: 30 يوليو 2026
أنقرة/ الأناضول
أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أنه شن هجومًا على أهداف أمريكية في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الثوري، الخميس، أوضح فيه أن الهجوم نُفذ صباح اليوم.
وادعى أن الهجوم أسفر عن تدمير حظيرتين للطائرات المسيّرة ومستودع للوقود يُستخدم لتزويد الطائرات والمروحيات بالوقود.
وكان الجيش الكويتي قد أعلن في بيان صدر صباح اليوم أن هجومًا انطلق من إيران استهدف مبنى تابعًا لشركة صينية في شمال البلاد، ما أدى إلى مقتل أحد العمال.
ولم يتضمن بيان الجيش الكويتي أي معلومات بشأن قاعدة علي السالم الجوية.