المتحدث باسم قوة الإطفاء العام، أكد عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادث، وفق وكالة الأنباء الرسمية..

إثر هجوم بمسيّرات.. الكويت تعلن السيطرة على حريق بمنفذ العبدلي المتحدث باسم قوة الإطفاء العام، أكد عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادث، وفق وكالة الأنباء الرسمية..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت قوة الإطفاء الكويتية، الخميس، السيطرة على حريق اندلع في منفذ العبدلي الحدودي مع العراق إثر استهدافه بـ"طائرات مسيّرة معادية"، دون تسجيل إصابات.

ويقع منفذ العبدلي البري في محافظة الجهراء بأقصى شمال الكويت، مقابل منفذ سفوان على الجانب العراقي، ويعد المعبر البري الرئيسي بين البلدين لنقل المسافرين والبضائع.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب، قوله إن "فرق إطفاء مركزي الصبية والعبدلي تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بمنفذ العبدلي الحدودي شمال البلاد بعد استهدافه بطائرات مسيّرة معادية".

وأكد الغريب عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادث ووقوع خسائر مادية فحسب، وفق الوكالة.

وفي وقت سابق الخميس، قال متحدث وزارة الدفاع الكويتية سعود العطوان، إن منفذ العبدلي تعرض ظهر الخميس لهجوم بطائرات مسيّرة "معادية"، ما أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل إصابات بشرية.

وأضاف العطوان في بيان أن الفرق المختصة باشرت فور وقوع الحادث التعامل معه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وجاء ذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت "مواقع عسكرية أمريكية" في الكويت.

كما أفاد مصدر لوكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن بغداد تلقت إشعارا من الجانب الكويتي بإغلاق منفذ العبدلي الحدودي مؤقتا عقب تعرضه لقصف بطائرة مسيّرة.

وخلال الأيام الأخيرة، تعرضت الكويت إلى جانب دول عربية أخرى لهجمات إيرانية، فيما قالت طهران إنها استهدفت ما قالت إنها قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، ردا على الضربات الأمريكية ضدها.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها في إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.

