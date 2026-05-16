مستوطنون يعتدون على محلات فلسطينية في القدس بحماية الشرطة الإسرائيلية ويطلقون أناشيد مستفزة، وفقا لبيان مكتب الإعلام في محافظة القدس الفلسطينية

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، مساء السبت، على محلات تجارية فلسطينية بشارع الواد داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، بحماية الشرطة، وكسّروا بعض محتوياتها.

وقال مكتب إعلام محافظة القدس الفلسطينية، في بيان، إن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اعتدوا أثناء مرورهم من شارع الواد على محلات تجارية يملكها فلسطينيون، وكسروا محتويات فيها.

وأكد المكتب، أن الاعتداء جرى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وأرفق المكتب مقطع فيديو الاعتداءات المستوطنين على المحلات، وهم يطلقون أناشيد مستفزة، بحماية قوات من الشرطة الإسرائيلية.

والخميس، شهدت القدس توترا ميدانيا، إثر انطلاق "مسيرة الأعلام" بمشاركة عشرات آلاف المستوطنين، تخللها اقتحام استفزازي لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى، ورفعه العلم الإسرائيلي هناك، وسط حماية أمنية مشددة فرضت إغلاقاً تاماً على البلدة القديمة.

وأسفرت المسيرة عن اعتداءات واسعة من المستوطنين على الأهالي والتجار الفلسطينيين والصحفيين، وإطلاق هتافات عنصرية تدعو لـ"الموت للعرب"، ما أثار إدانات فلسطينية وعربية واسعة، وتحذيرات من خطورة تداعيات هذا التصعيد على الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المنشودة، فيما تزعم إسرائيل أن القدس، بشطريها الشرقي والغربي، عاصمة لها، وسط رفض دولي واسع.