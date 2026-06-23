بحلول نهاية مايو، في انتشار مدفوع بعوامل عدة أبرزها اتساع الحصة السوقية للسيارة التركية "توغ"

نحو 450 ألف سيارة كهربائية تسير في شوارع تركيا بحلول نهاية مايو، في انتشار مدفوع بعوامل عدة أبرزها اتساع الحصة السوقية للسيارة التركية "توغ"

أنقرة / الأناضول

ارتفع عدد السيارات الكهربائية المسجلة في حركة المرور بتركيا، بنسبة 78 بالمئة على أساس سنوي، ليبلغ 436 ألفا و474 سيارة بحلول مايو/ أيار المنصرم.

وبحسب بيانات جمعتها الأناضول من هيئة الإحصاء التركية، بلغ عدد السيارات المسجلة في حركة المرور بتركيا، 17 مليونا و786 ألفا و370 سيارة بحلول نهاية مايو.

وشهد عدد المركبات الكهربائية ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع زيادة عدد محطات الشحن في عموم تركيا.

كما أسهم في هذا الارتفاع توسع الحصة السوقية للسيارة التركية الكهربائية "توغ"، وتوجه المستخدمين نحو هذا النوع من السيارات.

وبلغت حصة السيارات الكهربائية ضمن إجمالي السيارات المسجلة في حركة المرور بتركيا، 2.5 بالمئة.

وفي سياق متصل، بلغ عدد السيارات الهجينة المسجلة في حركة المرور، 825 ألفا و189 سيارة بحلول مايو.

كما بلغت حصة السيارات الهجينة ضمن إجمالي السيارات المسجلة، 4.6 بالمئة بحلول الشهر الماضي.