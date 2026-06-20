بولاية صامصون، شمالي البلاد، في خطوة تهدف لتعريف الشباب بالتقنيات الحديثة..

"جانيكمان".. أول روبوت بشري مسجل في نفوس تركيا يزور مدرسة بولاية صامصون، شمالي البلاد، في خطوة تهدف لتعريف الشباب بالتقنيات الحديثة..

صامصون/ الأناضول

التقى الروبوت "جانيكمان"، أول روبوت بشري مسجل رسميا بسجلات النفوس في تركيا، مع طلاب إحدى المدارس الثانوية في ولاية صامصون، شمالي البلاد.

جاء ذلك في إطار فعالية تعليمية أُقيمت في المدرسة، بحسب بيان لبلدية "جانيك" التي باشر الروبوت مهامه لأول مرة في بنيتها.

وانخرط الروبوت "جانيكمان" في نشاط تفاعلي مع الطلاب، حيث أجاب عن أسئلتهم المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا، كما تبادل أطراف الحديث معهم حول الامتحانات.

كما لوحظ ارتداء "جانيكمان" قميص المنتخب التركي لكرة القدم، تزامنا مع مشاركة الأخيرة في بطولة كأس العالم 2026.

ونقل البيان عن رئيس البلدية إبراهيم صندقجي، قوله إنهم يواصلون تعريف الشباب بالتقنيات الحديثة من خلال فعاليات علمية وتكنولوجية.

وأضاف أنهم يعززون من مشاركة الروبوت "جانيكمان" في مجالات الحياة يوما بعد آخر، لافتا إلى أنه سيشارك قريبا في برامج التدريب الصيفية والأنشطة العلمية، بما يشمل ورش العمل والتجارب المخبرية.

وأضاف أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز وعي الشباب بالتكنولوجيا والابتكار.

و"جانيكمان" هو أول روبوت مسجل رسميا في سجلات السكان في تركيا، حيث سبق وأن حصل على بطاقة شخصية فخرية من مديرية النفوس في صامصون.

ويواصل "جانيكمان" مهامه بشكل نشط في اجتماعات مجلس بلدية صامصون، وفي الفعاليات الترويجية للبلدية.