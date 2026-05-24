"توركسات" التركية تبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات

أنقرة/ الأناضول

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، الأحد، أن شركة "توركسات" ستبدأ بتقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات اعتباراً من العام الجاري.

وأوضح أورال أوغلو، في تصريح للأناضول، أن خدمة الإنترنت عالية السرعة ستنطلق هذا العام على متن طائرات شركة "آ جت"، على أن تشمل أسطول الخطوط الجوية التركية بحلول عام 2027.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تزويد المسافرين على متن رحلات "آ جت" بخدمة إنترنت عالية السرعة عبر الأقمار الصناعية الحالية والجديدة التابعة لـ"توركسات".

وأشار إلى أن المشروع يُنفذ بالتعاون مع شركة "تي سي آي لمقصورات الطائرات" التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة "آ جت".

ولفت إلى أن عمليات الاختبار في 122 طائرة ركاب تابعة لشركة "آ جت" قد اكتملت، وأن الاختبارات الفنية جرت بنجاح.

وأكد الوزير أن المشروع سيسهم في توظيف البنية التحتية الوطنية للأقمار الصناعية في قطاع الطيران المدني، كما سيعزز الموقع التنافسي لـ"توركسات" في خدمات الاتصالات المتنقلة والطيران إلى جانب خدمات البث الفضائي.

وأشار إلى أن "توركسات" ستتولى مراقبة حركة الإنترنت بالكامل، بدءاً من الاتصال بين الطائرة والقمر الصناعي وصولاً إلى أجهزة الركاب، عبر مركز عمليات الشبكة التابع لها وعلى مدار الساعة، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها.