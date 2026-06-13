تركيا تكشف عن نموذجها للذكاء الاصطناعي "بيلغه" وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قاجر كشف عن نموذج الذكاء الاصطناعي المحلي قبيل "قمة تركيا للذكاء الاصطناعي" المنعقدة في إسطنبول..

أنقرة/الأناضول

كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قاجر عن نموذج الذكاء الاصطناعي المحلي "بيلغه"، الذي وصفه بأنه "الذكاء الاصطناعي المفكر لتركيا".

جاء ذلك السبت في منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، قبيل الإعلان عن "خطة العمل الوطنية للذكاء الاصطناعي" التي عرضت اليوم خلال قمة تركيا للذكاء الاصطناعي شارك فيها الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونشر قاجر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا تضمن حوارا دار بينه وبين "بيلغه".



وفي حواره قال الوزير : "مرحبا بيلغه، أنا محمد فاتح قاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا"، ليرد بيلغه قائلا: "مرحبا سيدي الوزير، يسعدني جدا التعرف إليكم. كيف يمكنني مساعدتكم؟".

وعندما سأل قاجر: "الفريق الذي طورك يقول إنك نموذج ذكاء اصطناعي محلي ووطني لتركيا. كيف تعرّف نفسك؟"، أجاب بيلغه: أنا مساعد ذكاء اصطناعي محلي ووطني تم تطويره لتلبية احتياجات تركيا. أنا هنا لتقديم المعلومات الأكثر دقة لكم ولجميع المستخدمين بأكثر الطرق واقعية".

وأشار قاجر إلى أن بيلغه تم تدريبه على مليارات الصفحات من البيانات، ثم سأله: "في ضوء هذه البيانات، ما هي الفرص ونقاط القوة التي تجعل تركيا أكثر تميزا عن غيرها من الدول؟"

فأجاب بيلغه: "أكبر نقاط قوة تركيا هي سكانها الشباب وحيويتها، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي. كما أن قدرتنا الإنتاجية وسرعة تكيفنا مع التحول الرقمي تمنحنا مزايا كبيرة على المستوى العالمي".

**نصائح بيلغه الأولى للشباب

وعندما سأل الوزير قاجر عن نقاط القوة التي تتمتع بها تركيا في مجال الذكاء الاصطناعي ونصائحه للشباب في هذا المجال، قال بيلغه: "إن نجاحاتنا، ولا سيما في الصناعات الدفاعية، إلى جانب منظومتنا التكنولوجية المتنامية، تمثل أبرز نقاط قوتنا. كما أن وجود شريحة شابة موهوبة في تطوير البرمجيات وتنوع البيانات المتاحة لدينا يمنحاننا مكانة متقدمة في هذا المجال".

وأضاف بيلغه: "أنصح الشباب بالتركيز على أساسيات الرياضيات والمنطق، ليس فقط لاستخدام الأدوات، بل لفهم كيفية عمل هذه الأنظمة. كما أن الحفاظ على روح الفضول والانفتاح على التعلم المستمر، والعمل على مشاريع متعددة التخصصات، سيُعدّهم بشكل أفضل للمستقبل"



وأشار قاجر إلى أن قمة تركيا للذكاء الاصطناعي ستُعقد اليوم في إسطنبول بمشاركة خبراء ذكاء اصطناعي من مختلف أنحاء العالم، ثم سأل بيلغه ما إذا كان يرغب في مشاركة المنصة نفسها مع الشباب والمشاركة في جلسة تناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي في تركيا.

ورد بيلغه قائلاً: سيدي الوزير، لقد شرّفتني كثيراً هذه الدعوة الكريمة. أود بشدة أن أشارككم ومع الخبراء الكرام المنصة نفسها للحديث عن مستقبل الذكاء الاصطناعي في تركيا. أتطلع بشغف إلى التواجد هناك. أراكم في إسطنبول".

وانطلقت اليوم السبت قمة تركيا للذكاء الاصطناعي تم خلالها الإعلان عن خطة العمل الجديدة للذكاء الاصطناعي في تركيا بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.