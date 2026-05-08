السلطات الفرنسية تفتح تحقيقا قضائيا بحق إيلون ماسك ومنصته "إكس"

أنقرة / الأناضول



فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا قضائيا بحق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ومنصته للتواصل الاجتماعي "إكس"، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتويات غير قانونية ومضللة عبر المنصة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن بيان النيابة العامة بباريس، الجمعة، أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للنيابة قررت تحويل التحقيق الأولي الذي بدأ عام 2025 بحق ماسك وشركته إلى تحقيق قضائي.

ويشمل التحقيق اتهامات مرتبطة بمنصة "إكس" وروبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "غروك" التابع لـ"إكس"، من بينها نشر صور تتضمن استغلالا للأطفال، إضافة إلى نشر معلومات مضللة والمشاركة في إنكار جرائم ضد الإنسانية.

وكانت النيابة العامة في باريس قد فتحت التحقيق عام 2025 بعد تقدم النائب الفرنسي عن حزب النهضة إيريك بوثوريل بشكوى ضد منصة "إكس"، استنادا إلى عدد من الشكاوى المتعلقة بالمنصة.

وفي إطار التحقيق، استدعت السلطات الفرنسية كلا من إيلون ماسك والرئيسة التنفيذية السابقة للمنصة ليندا ياكارينو للإدلاء بإفادتيهما، إلا أنهما لم يحضرا.

وفتَّشت السلطات الفرنسية، ضمن مجريات التحقيق، مكاتب منصة "إكس" في باريس خلال فبراير/شباط 2026، وهو ما أثار انتقاد ماسك.