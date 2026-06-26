- شبكة "سي إن إن" الأمريكية قالت إن شركة "أوبن إيه آي" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وافقت على تقييد طرح النموذج في الأسواق

البيت الأبيض يطلب من "أوبن إيه آي" تقييد توزيع نموذجها الجديد - شبكة "سي إن إن" الأمريكية قالت إن شركة "أوبن إيه آي" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وافقت على تقييد طرح النموذج في الأسواق

أنقرة/ الأناضول

- البيت الأبيض سبق وأن حظر وصول الأفراد والشركات والحكومات الأجنبية إلى نموذجين من إصدار شركة "أنثروبيك"، مبررا ذلك بـ"تهديدات للأمن القومي"

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن البيت الأبيض طلب من شركة "أوبن إيه آي" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تقييد توزيع نموذجها "جي بي تي-5.6" بسبب قدراته المتقدمة.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، الخميس، استنادا إلى مصادر مطلعة، أن البيت الأبيض طلب من "أوبن إيه آي" إتاحة نموذج "جي بي تي-5.6" فقط لعدد محدود من الشركاء المعتمدين من قبل الحكومة، نظرا لقدراته المتقدمة.

وأوضحت المصادر أن الإدارة الأمريكية وشركة "أوبن إيه آي" تعتبران إصدار "جي بي تي-5.6" في المستوى نفسه مع نموذج "ميثوس" التابع لشركة "أنثروبيك"، الذي فُرضت عليه قيود تصدير بسبب قدراته المتقدمة في مجال الأمن السيبراني.

وأردفت أن "أوبن إيه آي" وافقت على تقييد طرح النموذج في الأسواق.

من جانبها، أفادت صحيفة "ذا إنفورميشن" الأمريكية المتخصصة في أخبار التكنولوجيا بأنها اطلعت على مذكرة داخلية أرسلتها "أوبن إيه آي" ورئيسها التنفيذي سام ألتمان إلى موظفي الشركة بشأن هذه المسألة.

وجاء في المذكرة أن الحكومة تعتمد منح الوصول إلى النموذج الجديد "على أساس كل عميل" على حدة.

وأضافت المذكرة: "أبلغنا الحكومة الأمريكية بوضوح أن هذا ليس النموذج الذي نفضله على المدى الطويل. وسنعمل معها ومع جهات أخرى في القطاع على تطوير نهج أكثر استدامة للإصدارات المستقبلية".

وفي تصريح لشبكة "سي إن إن"، قال مسؤول في البيت الأبيض إن التعاون مع مختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مستمر بهدف تطوير مقاربات مشتركة للتعامل مع المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا.

من جهتها، امتنعت "أوبن إيه آي" عن التعليق على الموضوع.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بدأت في 13 يونيو/ حزيران تطبيق قيود على تصدير أحدث نماذج شركة "أنثروبيك"، وهما "ميثوس" و"فايبل".

وقرر البيت الأبيض حظر وصول الأفراد والشركات والحكومات الأجنبية إلى هذين النموذجين، مبررا ذلك بـ"تهديدات للأمن القومي"، الأمر الذي دفع شركة "أنثروبيك" إلى تعطيل نماذجها المتقدمة للذكاء الاصطناعي أمام جميع المستخدمين.