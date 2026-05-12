إسطنبول.. مؤتمر تركي-بلجيكي لتعزيز الشراكات في الابتكار والتكنولوجيا نظم في الحديقة التكنولوجية (تكنوبارك) في إسطنبول..

إسطنبول/الأناضول

استضافت الحديقة التكنولوجية (تكنوبارك) في إسطنبول الثلاثاء "مؤتمر التعاون الدولي التركي-البلجيكي للابتكار والتكنولوجيا" الذي جمع عددا كبيرا من الشركات التكنولوجية من البلدين وبمشاركة وفد البعثة الاقتصادية البلجيكية.

وأقيم المؤتمر على هامش زيارة ملكة بلجيكا ماتيلد، إلى تركيا، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى.

وشدد المدير العام لتكنوبارك عبد الرحمن أق يول في كلمته خلال الفعالية على أهمية استضافة تكنوبارك إسطنبول لـ 45 شركة بلجيكية.

وأعرب عن ثقته بأن هذا اللقاء سيعزز بشكل أكبر العلاقات القوية في مجال الدفاع، ويمضي بها إلى تطوير التكنولوجيا والابتكار والهندسة المتقدمة.

وأشار أق يول إلى أن مجمع "تكنوبارك إسطنبول" بات في السنوات الست الأخيرة رائدا لبراءات الاختراع في تركيا.

وقال :" في الوقت الذي ندعم فيه دخول شركاتنا إلى الأسواق الدولية، فإننا نولي أهمية أيضاً لأن تكون تركيا شريكا موثوقاً للشركات التكنولوجية الأجنبية".

كما أشار أكيول إلى أن معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، الذي أُقيم الأسبوع الماضي كان من أهم المؤشرات التي أظهرت المستوى الذي وصلت إليه تركيا في مجال التكنولوجيا وتجاوزها مرحلة مفصلية.

من جهته، أشاد مدير التسليح في وزارة الدفاع البلجيكية برنارد فاليغ بحفاوة الاستقبال للوفد البلجيكي في تكنوبارك إسطنبول قائلاً :"تكنوبارك إسطنبول مؤسسة لافتة للغاية من حيث عدد الأعمال المنفذة وجودتها".

وأوضح فاليغ أنه يشارك في المؤتمر برفقة وفد قوي من قطاع التكنولوجيا البلجيكي، معرباً عن سعادته بتوافر فرص للحوار وتبادل الأفكار وبناء علاقات استراتيجية مستقبلية.

وأشار فاليغ إلى أن الابتكار والتصنيع والبحث والتطوير تُعد محرك التنمية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في إسطنبول التي تلتقي فيها الحضارة الغربية بالشرقية.

ووصلت ملكة بلجيكا ماتيلد، إلى تركيا، الأحد، برفقة وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين آخرين، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبدأ اعتبارا من الاثنين لقاءاتها الرسمية.

ومن المقرر أن يجري الوفد البلجيكي لقاءات مكثفة حتى الخميس المقبل، في إطار بعثة اقتصادية تقودها الملكة ماتيلد وتضم أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية.