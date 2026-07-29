وزير الطاقة التركي يبحث مع محافظ كركوك مشاريع للتنمية

أنقرة/ الأناضول

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إنه بحث مع محافظ كركوك في العراق محمد سمعان آغا مشاريع تهدف إلى دعم التنمية والاستقرار في المحافظة.

وأفادت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، الأربعاء، في بيان، بأن بيرقدار استقبل سمعان آغا في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وأضاف البيان أن اللقاء جاء عقب استحواذ شركة البترول التركية على 15 بالمئة من حصة شركة "بريتش بتروليوم" في حقول كركوك النفطية بالعراق.

بدوره، قال بيرقدار في منشور عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية إنه التقى محافظ كركوك محمد سمعان آغا بعد توقيع الاتفاق، وبحثا المشاريع التي يمكن تنفيذها لدعم التنمية والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: "تحتل كركوك مكانة استراتيجية في قلوبنا، ليس بفضل مواردها الغنية من الطاقة فحسب، بل أيضا لما يجمعنا بها من تاريخ مشترك وثقافة وروابط إنسانية راسخة تمتد لقرون".

وأردف: "انضمام شركة البترول التركية أمس إلى شراكة مع شركة بريتش بتروليوم في مشروع بكركوك يُقدّر احتياطه المحتمل بثلاثة مليارات برميل يمثل خطوة مهمة، ليس فقط على صعيد دبلوماسية الطاقة، وإنما أيضا من حيث الروابط التاريخية والثقافية المتجذرة التي تجمعنا بكركوك".

والثلاثاء، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتفاق الذي وقعته شركة البترول التركية بأنه "خطوة تاريخية من حيث الشراكة في مجال الطاقة"، خلال مؤتمر صحفي أعقب استقباله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في المجمع الرئاسي بأنقرة.

ويغطي المشروع حقول بابا كركر وأفانا وباي حسن وجمبور وخباز في كركوك، وتعد هذه الحقول من أبرز مناطق إنتاج الهيدروكربونات في العراق.