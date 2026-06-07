مصرع 21 شخصا بينهم إيرانيون في انقلاب حافلة جنوبي العراق

ليث الجنيدي / الأناضول



لقي 21 شخصا مصرعهم وأصيب 19 آخرون، الأحد، جراء انقلاب حافلة على الطريق الرابط بين مدينتي الناصرية والبصرة جنوبي العراق، فيما وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بفتح تحقيق في الحادث.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء "واع"، إن وزير الصحة عبد الحسين الموسوي تابع حادث انقلاب حافلة تقل عددا من الزائرين على الطريق الرابط بين الناصرية والبصرة.

وأضافت أن الوزير وجه باستنفار الملاكات الطبية والصحية والإسعافية وتسخير جميع الإمكانات المتاحة للتعامل مع الحادث وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

كما وجه المؤسسات الصحية والجهات المعنية بمتابعة أوضاع المصابين بشكل مباشر، وتأمين الخدمات العلاجية الطارئة وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، مع استمرار التنسيق بين الجهات الصحية لضمان سرعة الاستجابة.

وأشارت الوزارة إلى أن "الإحصائيات الأولية أسفرت عن وفاة 21 شخصا وإصابة 19 آخرين، بينهم زائرون إيرانيون"، دون تحديد عددهم.

وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تواصل الفرق الطبية متابعة أوضاعهم.

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن الزيدي يتابع مع الحكومة المحلية في محافظة ذي قار والأجهزة المختصة تداعيات الحادث المروري الذي وقع في قضاء البطحاء، وتسبب في سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وذكر البيان أن رئيس الوزراء وجه الجهات المعنية بإجراء تحقيق دقيق في أسباب الحادث، وتقديم الرعاية العاجلة للمصابين، وتوفير الدعم اللازم لذوي الضحايا.