رئيس وزراء العراق يصل قطر في زيارة عمل

إسطنبول/ الأناضول

وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأحد، العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة عمل، عقب اختتامه زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بدأها في 13 يوليو/ تموز الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن الزيدي وصل إلى الدوحة مع الوفد المرافق له، في زيارة عمل يجريها للبلاد.

وتأتي هذه الزيارة عقب اختتام الزيدي والوفد المرافق له زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، استمرت 5 أيام، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

ونقلت الوكالة بيانا للمكتب الإعلامي للزيدي، قال إن زيارة واشنطن "ركزت على إطلاق عملية شراكة اقتصادية شاملة ومتنوعة تدعم الاقتصاد العراقي، وتوسع من الفرص الاستثمارية، وتنعش سوق العمل المحلي، وتدعم تنويع الموارد".

والجمعة، وقع العراق والولايات المتحدة 48 اتفاقا ومذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي وإعلان شراكة شاملة بين مختلف القطاعات العامة والخاصة في البلدين.

وجرى توقيع الاتفاقيات ومذكرة التفاهم، برعاية الزيدي، في إطار زيارته إلى واشنطن، التي وصلها في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة في مايو/ أيار 2026، لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالي النفط والغاز.