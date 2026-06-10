رئيس وزراء العراق يبعث برسالة للشرع لتعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي

ليث الجنيدي/ الأناضول

بعث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأربعاء، رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد فيها أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالات التنسيق الأمني والاقتصادي.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي بأن الزيدي أوفد رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري إلى دمشق حاملاً رسالة خطية إلى الشرع.

وأوضح البيان أن الرسالة تضمنت التأكيد على سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق المشترك لمواجهة الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما في المجالات الأمنية والاقتصادية، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأشار البيان إلى أن الشرع أعرب عن شكره للزيدي وللحكومة العراقية، مؤكداً التزام بلاده بالتعاون مع العراق في مواجهة التحديات المشتركة التي أفرزتها التطورات الأخيرة في المنطقة.

كما شدد الرئيس السوري على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالين الأمني والاقتصادي.

ومؤخراً، أعاد البلدان فتح عدد من المعابر البرية الرئيسية بينهما بشكل متدرج، وهي: ربيعة - اليعربية، والقائم - البوكمال، والوليد - التنف، وذلك في أعقاب المتغيرات السياسية التي شهدتها سوريا وسقوط نظام بشار الأسد، بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخلت فصائل الثورة السورية العاصمة دمشق، معلنة إسقاط نظام بشار الأسد (2000-2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1971-2000).