خلال زيارة أجراها علي الزيدي إلى مقر وزارة الداخلية أكد فيها أن مكافحة الفساد أصبحت "مطلبا شعبيا"...

رئيس وزراء العراق: الداخلية يد الحكومة بمكافحة الفساد ولا تهاون مع أحد خلال زيارة أجراها علي الزيدي إلى مقر وزارة الداخلية أكد فيها أن مكافحة الفساد أصبحت "مطلبا شعبيا"...

ليث الجنيدي/ الأناضول

شدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، السبت، على عدم التهاون مع ملفات فساد "مهما كان انتماء المتورطين فيها"، واصفاً وزارة الداخلية بأنها "يد الحكومة" في مكافحة الفساد.



وجاءت تصريحات الزيدي خلال زيارة أجراها إلى مقر وزارة الداخلية ترأس خلالها اجتماعا مع وكلاء الوزارة وقادتها الأمنيين، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي.

وتطرق رئيس الوزراء العراقي إلى ملف مكافحة الفساد، مؤكدا مواصلة الحكومة ملاحقة الفاسدين لإعادة حقوق المواطنين.



وشدد على أن "وزارة الداخلية هي يد الحكومة في مكافحة الفساد"، مؤكدا "عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه".

وجدد الزيدي توجيهاته إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية بمتابعة ملف مكافحة الفساد، موضحا أن ذلك أصبح "مطلبا شعبيا".

كما أعرب عن تقديره للدعم الذي تحظى به الحملة الحكومية ضد الفساد من مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد.

وثمن بشكل خاص مواقف زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، إلى جانب مساندة مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، والقوى السياسية وشيوخ العشائر للحملة.

وقبل أيام، أعلنت السلطات العراقية توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري كبرى، بينهم نواب ومسؤولون رُفعت عنهم الحصانة القانونية.

وجاءت هذه التطورات بناء على اعترافات مرتبطة بقضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي، الذي أُقيل في 2 يونيو/ حزيران 2026، على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية.