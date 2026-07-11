واتخاذ إجراءات لمنع تكرار الحادث وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي..

رئيس الوزراء العراقي يوجه بمتابعة مقتل صياد في البصرة واتخاذ إجراءات لمنع تكرار الحادث وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي..

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، السبت، الجهات المعنية بمتابعة ملابسات مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الزيدي وجّه وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش والجهات الأمنية المعنية ميدانيا في محافظة البصرة (جنوب) بمتابعة تفاصيل حادثة مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله.

وشدد على "أهمية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وتحمي أرواح مواطنينا وممتلكاتهم".

وكانت وسائل إعلام عراقية محلية أفادت بمقتل عبد الله إثر إطلاق دورية تابعة لخفر السواحل الكويتي النار على قارب صيد عراقي في منطقة حدودية مائية متداخلة، فيما احتُجز بقية أفراد الطاقم لعدة أيام قبل تسليمهم إلى بغداد.

والأربعاء، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين موافقة السلطات الكويتية المختصة على إطلاق سراح الصيادين العراقيين، بالتزامن مع زيارة رسمية أجراها إلى الكويت.

وتشهد العلاقات البحرية بين البلدين تعقيدات قانونية، في ظل احتجاج الكويت على إيداع بغداد إحداثيات وخرائط لدى الأمم المتحدة، معتبرة أن ذلك يمس سيادتها على مناطق مائية تشمل "فشت القيد" و"فشت العيج".

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية العراقية أن هذه الخطوة تمثل إجراء سياديا ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأضافت أن الكويت كانت قد أودعت خرائطها البحرية بصورة منفردة لدى الأمم المتحدة عام 2014، دون تشاور مسبق مع بغداد.

وتتمحور الخلافات الرئيسية بين الجانبين حول استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة الحدودية 162، وتنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي.