هيئة النزاهة الاتحادية قالت إن المسؤول استولى على كميات كبيرة من الكابلات الكهربائية بالتعاون مع شخصين..

توقيف مسؤول بكهرباء بغداد بتهمة اختلاس مواد قيمتها 3 ملايين دولار هيئة النزاهة الاتحادية قالت إن المسؤول استولى على كميات كبيرة من الكابلات الكهربائية بالتعاون مع شخصين..

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الأحد، توقيف مسؤول مخازن في شركة توزيع كهرباء العاصمة بغداد، بتهمة اختلاس مواد كهربائية تقدر قيمتها بنحو 4.4 مليارات دينار عراقي (3.36 ملايين دولار).

وقالت الهيئة في بيان، إن فريق تدقيق وتحقيق انتقل إلى مقر وزارة الكهرباء وتمكن من ضبط المتهم (لم تسمه)، بعد الكشف عن استيلائه على كميات كبيرة من الكابلات الكهربائية بالتعاون مع شخصين آخرين.

وأضافت أن قيمة المواد المختلسة بلغت نحو 4 مليارات و406 ملايين دينار عراقي، موضحة أن عملية الضبط جرت بموجب مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية.

وأشارت إلى تنظيم محضر ضبط أصولي وعرض المتهم على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة 315 من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالاختلاس والإضرار بالمال العام.

ويأتي توقيف المسؤول ضمن حملة أمنية وقضائية لملاحقة متورطين بالفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة العراقية، أسفرت خلال الأسابيع الماضية عن توقيف عدد من المشتبه بهم، بينهم مسؤولون وشخصيات سياسية.

وتتواصل التحقيقات في عدد من ملفات الفساد الكبرى، في وقت تؤكد السلطات العراقية عزمها ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة.