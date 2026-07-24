وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، دون توضيح ما أوردته الصحيفة، إلا أن تقارير تحدثت عن مقترح نقله الزيدي إلى طهران خلال زيارته الأخيرة..

بغداد تنفي مزاعم تقرير لـ"نيويورك تايمز" بشأن وساطة بين طهران وواشنطن وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، دون توضيح ما أوردته الصحيفة، إلا أن تقارير تحدثت عن مقترح نقله الزيدي إلى طهران خلال زيارته الأخيرة..

إسطنبول/ ليث الجنيدي / الأناضول

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على الزيدي، الجمعة، صحة ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وأكد أن ما تضمنه عار عن الصحة ولا يمت إلى الواقع بصلة.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب الزيدي لم يوضح ما ورد في تقرير الصحيفة، إلا أن تقارير إعلامية تداولت حديثها عن نقل رئيس الوزراء رسائل أمريكية إلى طهران خلال زيارته الأخيرة إلى إيران.

وادعى تقرير الصحيفة، نقلا عن مسؤولين لم يسمهم، أن الزيدي نقل مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار والتهدئة إلى القيادة الإيرانية خلال زيارته الرسمية إلى طهران.

وزعم أن طهران "رفضت هذا المقترح المزعوم المشروط بوقف التصعيد والتهدئة".

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي دعا في بيانه وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة والاعتماد حصرا على المصادر الرسمية.

وشدد على "ضرورة عدم تداول معلومات غير موثقة أو منسوبة إلى مصادر مجهولة".

وفجر الجمعة، عاد الزيدي إلى بغداد بعد ختام زيارة رسمية إلى طهران استمرت يومين، شهدت توقيع اتفاقية للشحن والنقل الدولي البري للبضائع.

كما وُقعت 3 مذكرات تفاهم شملت الربط السككي، والتوأمة بين أمانة بغداد وبلدية طهران، فضلا عن التعاون في مجال الإدارة الحكومية وتدريب الموارد البشرية.

وجاءت زيارة الزيدي إلى طهران امتدادا لحراك بدأه بزيارة رسمية إلى واشنطن في 13 يوليو/ تموز الجاري.

وتلتها مباحثات أجراها الزيدي، الأحد، في الدوحة مع أمير قطر تميم بن حمد، وركزت على سبل احتواء التصعيد العسكري المتفاقم في المنطقة ومناقشة آفاق الشراكة الثنائية.

ويأتي تقرير الصحيفة وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ تشن واشنطن منذ أكثر من أسبوعين هجمات يومية على إيران، بينما ترد طهران باستهداف ما تقول إنها "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في دول عربية، بينها البحرين والأردن والكويت.

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار المنصوص عليه في مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران في 18 يونيو/ حزيران الماضي، عقب استهداف طهران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز.

وأدى التصعيد إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية في المنطقة.