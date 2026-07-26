بغداد.. الزيدي يبحث مع نظيره اللبناني مسارات التعاون والشراكة الاقتصادية خلال اجتماع بين رئيسي وزراء البلدين بحضور الوزراء المعنيين لمناقشة ملفات الطاقة والقضايا الإقليمية..

إسطنبول/ ليث الجنيدي، وسيم سيف الدين / الأناضول

بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأحد، مع نظيره اللبناني نواف سلام في بغداد سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مسارات التعاون في مجالات التنمية والطاقة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، عن متحدث الحكومة العراقية حيدر العبودي أن اجتماعا موسعا عقد بين الجانبين بحضور الوزراء المعنيين بملفات التعاون المشترك، في إطار زيارة رسمية يجريها سلام لبغداد.

وقال العبودي إن الزيدي استقبل سلام والوفد الوزاري المرافق له "لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مسارات التعاون في المجالات التنموية والطاقة، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أن الزيدي وسلام عقدا لقاءً ثنائياً تلاه اجتماع موسع تناول الملفات المشتركة بين البلدين الشقيقين، بهدف الدفع بمسارات الشراكة الاقتصادية وتنسيق المواقف تجاه التطورات الإقليمية.

والأحد وصل سلام إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد وزاري يضمّ وزير المالية ياسين جابر، ووزير الطاقة والمياه جو صدّي، ووزير الاتصالات شارل الحاج، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سلام لدى وصوله إلى مطار بغداد وزير المالية العراقي فالح ساري، حيث جرت مراسم استقبال رسمية، وفق بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية.

وتأتي هذه المباحثات امتداداً للتفاهمات السابقة بين بغداد وبيروت؛ حيث وقع البلدان في 11 تموز/ يوليو 2023 اتفاقاً لتزويد لبنان بالوقود العراقي اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، ضمن جهود ثنائية متواصلة لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي في المنطقة.