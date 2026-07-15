السلطات قالت إن الطائرة تحطمت داخل ساحة الحاويات، فيما أكدت الشركة العامة لموانئ العراق استمرار العمليات التشغيلية بشكل طبيعي..

العراق يعلن سقوط طائرة مسيّرة داخل ميناء الفاو دون أضرار السلطات قالت إن الطائرة تحطمت داخل ساحة الحاويات، فيما أكدت الشركة العامة لموانئ العراق استمرار العمليات التشغيلية بشكل طبيعي..

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء، سقوط طائرة مسيّرة داخل حرم ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة، أقصى جنوبي البلاد، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن قائم مقام قضاء الفاو، وليد الشريفي، قوله إن "طائرة مسيّرة، لم يُحدد مصدرها، سقطت صباح الأربعاء في ساحة الحاويات داخل ميناء الفاو الكبير، ما أدى إلى تحطمها بالكامل".

وأكد الشريفي أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية.

من جانبها، أكدت الشركة العامة لموانئ العراق أن الحادثة لم تؤثر في سير العمليات التشغيلية داخل الميناء.

وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وسط تزايد استخدام الطائرات المسيّرة مجهولة المصدر في استهداف أو تتبع أهداف حيوية في مياه الخليج والمناطق الحدودية.

كما تتزامن الواقعة مع حراك دبلوماسي وأمني تقوده حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، التي تؤكد في برامجها ولقاءاتها أهمية ضبط السلاح وحصر المسؤولية الأمنية بيد الدولة.