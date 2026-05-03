العراق يصدر أول شحنة إسمنت إلى سوريا منذ سقوط الأسد وفق بيان هيئة المنافذ العراقية..

ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت هيئة المنافذ العراقية، الأحد، تصدير أول شحنة إسمنت إلى سوريا، منذ سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024، عبر منفذ الوليد- التنف الحدودي بين البلدين.

وقالت الهيئة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "تم تصدير أول شحنة من مادة الإسمنت العراقي إلى سوريا عبر منفذ الوليد الحدودي"، دون تحديد الكمية.

وأضافت الهيئة أن "عملية التصدير جرت بمتابعة مباشرة من قبل الفريق عمر عدنان الوائلي (رئيس هيئة المنافذ)".

ونقلت عن الوائلي قوله إن الخطوة "تمثل مؤشرا إيجابيا على نجاح الإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة في إدارة المنافذ الحدودية، فضلا عن ترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق العالي والتكامل بين المؤسسات الحكومية".

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن "منفذ الوليد الحدودي يشهد جاهزية متقدمة من حيث الإجراءات الفنية والإدارية، ما يؤهله لأداء دور محوري في تسهيل انسيابية حركة البضائع وتعزيز النشاط التجاري".



ويرتبط العراق مع سوريا بثلاثة معابر برية رئيسية هي: ربيعة- اليعربية، والقائم- البوكمال، والوليد- التنف، وهي المنافذ التي جرى افتتاحها وتفعيل نشاطها على فترات متلاحقة، في أعقاب التغييرات السياسية والإطاحة بنظام بشار الأسد، بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971 - 2000).