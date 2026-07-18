في العاصمة الأمريكية واشنطن، برعاية رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في إطار زيارته الرسمية..

العراق والولايات المتحدة يوقعان 48 اتفاقا ومذكرة تفاهم في العاصمة الأمريكية واشنطن، برعاية رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في إطار زيارته الرسمية..

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

وقع العراق والولايات المتحدة الأمريكية 48 اتفاقا ومذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي وإعلان شراكة شاملة بين مختلف القطاعات العامة والخاصة في البلدين.

وجرى التوقيع مساء الجمعة، برعاية رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وفق بيان صدر عن مكتبه السبت.

وقال البيان إن الزيدي "رعى توقيع 48 اتفاقا ومذكرة تفاهم وتعاون وإعلان شراكة بين مختلف القطاعات العامة والخاصة في العراق والولايات المتحدة الأمريكية".

وذكر أن هذه الحزمة، بين مختلف القطاعات العامة والخاصة في العراق والولايات المتحدة الأمريكية، تؤسس "لمسار واضح من التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وتنقل العلاقة إلى مستوى متقدم من التبادل الذي يصب في مصلحة الطرفين".

وتضمنت الاتفاقات ومذكرات التفاهم، وفق البيان، تعاونا وشراكة بين وزارتي النفط والكهرباء العراقيتين وشركاتهما وباقي القطاعات الحكومية، مع كبرى الشركات الأمريكية والعالمية، وفي مقدمتها شركات "إكسون موبيل" و"كي بي آر" و"جي إي فيرنوفا" و"شل" و"هاليبرتون".

وبحسب البيان، شملت المراسم كذلك توقيع اتفاق للتعاون وإدخال الخدمة بين هيئة الإعلام والاتصالات وشركة "ستارلينك" للإنترنت الفضائي، إلى جانب إبرام اتفاق تعاون إضافي مع شركة "هاليبرتون".

وتضمنت الاتفاقات الموقعة بين الجانبين أيضا مذكرة تفاهم بين شركة "كيزلايت للتكنولوجيا" والقطاع الخاص العراقي، وشراكة مع شركة "بيبسيكو" العالمية، بالإضافة إلى اتفاقات مع عدد من الشركات تتعلق بمد خطوط الأنابيب النفطية الناقلة إلى ميناء بانياس السوري على البحر الأبيض المتوسط.

وعلى الصعيدين التنموي والصحي، أبرم الطرفان اتفاقات للشراكة في مجال التعليم، فضلا عن توقيع اتفاقات نوعية بين شركات القطاع الخاص في البلدين في مجال توريد الأدوية وصناعتها.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم المشتركة اشتملت على شراكات مع شركتي "كي بي آر" و"يو أو بي"، وتفاهمات مع شركة "بولاريس" وجمعية مهندسي الطاقة، بالإضافة إلى شركة "بي بي تي إيه" الرائدة في مجال الشبكات الإلكترونية.

وفي القطاع التنموي، جرى توقيع اتفاقين مع شركة "فريتو لاي" بهدف تطوير القطاع الزراعي في العراق، إلى جانب إبرام شراكات مع شركات متخصصة في المجالات الزراعية والتجارية والصناعية، وفق المصدر ذاته.

والاثنين، وصل الزيدي إلى واشنطن على رأس وفد حكومي رفيع، في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة في مايو/ أيار 2026، لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالي النفط والغاز.

والجمعة، شدد الزيدي على قوة الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر موسع للأعمال أقامته غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، بحضور عدد من رجال الأعمال والمصرفيين وممثلي شركات أمريكية ومؤسسات تمويل وقطاعات صناعية وتكنولوجية.