أنقرة / الأناضول

أعرب وزير النقل العراقي وهب سلمان محمد عن ترحيبه بمشاركة الشركات التركية في مشاريع طريق التنمية وتطوير مطاري الموصل وبغداد الدولي وميناء الفاو الكبير.

وأوضح محمد في تصريح صحفي الثلاثاء عقب اجتماع رجال الأعمال الأتراك والعراقيين في أنقرة، أن مباحثاته الأخيرة مع وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو ركزت على ثلاث ملفات رئيسية، يتصدرها مشروع طريق التنمية.



وأشار إلى أن الشركة الإيطالية المكلفة بإعداد التصاميم أنجزت نحو 90 بالمئة من أعمالها، ومن المتوقع استكمال تصاميم السكك الحديدية والطرق البرية بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2026.



وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أكد خلال لقائه أورال أوغلو في بغداد الأسبوع الماضي ترحيب العراق بمشاركة الشركات التركية في المشروع، الذي يمتد لنحو 1200 كيلومتر من البصرة إلى الحدود التركية.



ولفت الوزير العراقي إلى أن بلاده ترحب أيضًا بمشاركة الشركات التركية في مشروع مطار الموصل، فضلًا عن الإسهام في تطوير مطار بغداد الدولي.



كما أوضح أن ميناء الفاو الكبير، الذي يشكل جزءًا من مشروع طريق التنمية، سيضم 100 رصيف، أُنجز منها حتى الآن 5 أرصفة، مشيرًا إلى أن العراق سيطرح قريبًا مناقصة دولية لإنشاء 95 رصيفًا متبقية.

بدوره، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن تركيا تمتلك بنية تحتية متطورة وواسعة في مجالات الصناعة والنقل والطاقة وأنه يمكن للعراق الاستفادة منها.

وأوضح في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن الحكومة العراقية الجديدة تُولي أهمية بالغة للعلاقات بين البلدين على المدى البعيد.

وأضاف أنها تقييم هذه العلاقات بشكل خاص في ضوء التطورات في الشرق الأوسط والهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وذكر أن العالم يشهد إعادة رسم خرائط النقل والتجارة، مؤكدا أن مشروع طريق التنمية يعد من أهم المشاريع التي تربط الشرق الأوسط تجاريا واقتصاديا.

وأشار إلى وجود العديد من طرق النقل التجارية والاقتصادية في العالم، لكن مشروع طريق التنمية يُمثل أكثرها اقتصادية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وقعت تركيا والعراق، 5 اتفاقيات تعاون بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.

