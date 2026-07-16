الأموال عُثر على جزء منها مودع لدى أشخاص فيما أُخفي الجزء الآخر داخل جدران منازل، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى..

العراق.. ضبط 19 مليون دولار و4 كيلوغرامات ذهب بقضية "فساد" الأموال عُثر على جزء منها مودع لدى أشخاص فيما أُخفي الجزء الآخر داخل جدران منازل، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى..

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت السلطات القضائية العراقية، الخميس، ضبط مبالغ تعادل قيمتها نحو 19.3 مليون دولار، إضافة إلى 4 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية، ضمن التحقيقات في قضية فساد متهم فيها وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.

وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، إن مبالغ مالية ومصوغات ذهبية ضُبطت في إطار التحقيقات الجارية في قضية الجميلي.

وأوضح القاضي، الذي لم يذكر البيان اسمه، أن جزءا من الأموال المضبوطة كان مودعًا لدى عدد من الأشخاص، فيما عُثر على الجزء الآخر مخبأ داخل جدران عدد من المنازل.

وأضاف أن إجمالي المضبوطات خلال الخميس بلغ 25 مليار دينار عراقي (نحو 19.1 مليون دولار)، و200 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى 4 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية.

وأكد أن التحقيقات لا تزال متواصلة لتعقب الأموال المتحصلة من الجريمة وتحديد جميع المتورطين فيها.



ويأتي الإعلان عن المضبوطات الجديدة ضمن حملة أمنية وقضائية مكثفة يشهدها العراق منذ أسابيع لملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

وأعلنت السلطات العراقية، في إطار هذه الحملة، توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد كبرى، بينهم نواب ومسؤولون، رُفعت عن بعضهم الحصانة القانونية تمهيدا للتحقيق معهم.

وارتبط جانب من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، عقب إقالته من منصبه في 2 يونيو/ حزيران الماضي