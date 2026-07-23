العراق.. ضبط أكثر من 11 مليون دولار وسبائك ذهبية ضمن حملة مكافحة الفساد وفق بيان لمجلس القضاء..

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت السلطات القضائية العراقية، الأربعاء، استرداد وضبط أكثر من 11 مليون دولار، إلى جانب سبائك ومصوغات ذهبية، في إطار قضيتين منفصلتين تتعلقان بالفساد.

وأفاد مجلس القضاء الأعلى، في بيان، باسترداد مبلغ مليار و143 مليونًا و847 ألفًا و719 دينارًا عراقيًا (نحو 873 ألف دولار)، في قضية احتيال مالي ونقل غير قانوني للأموال إلى خارج البلاد.

وأكد المجلس استمرار الملاحقات القضائية بحق الشركات المخالفة التي تسببت بالإضرار بالمال العام، وفق البيان.

وفي قضية منفصلة تتعلق بملفات فساد، كشف القاضي المختص عن تطورات التحقيق مع المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.

وأشار البيان إلى أن عمليات التفتيش وتتبع متحصلات الجريمة أسفرت عن ضبط 13 مليار دينار عراقي (نحو 9.9 ملايين دولار)، إضافة إلى 400 ألف دولار، كانت مخبأة في مواقع مختلفة بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد.

كما ضُبطت 40 سبيكة ذهبية، يزن كل منها كيلوغرامًا واحدًا، بإجمالي 40 كيلوغرامًا، إلى جانب مصوغات ذهبية أخرى يبلغ وزنها 5 كيلوغرامات.

وأكد مجلس القضاء الأعلى أن الإجراءات القضائية والتحقيقات لا تزال مستمرة لتعقب جميع متحصلات الجريمة وتحديد بقية المتورطين فيها.

ويأتي الإعلان عن هذه المضبوطات ضمن حملة أمنية وقضائية مكثفة يشهدها العراق منذ أسابيع لملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

وفي إطار هذه الحملة، أعلنت السلطات العراقية توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد كبرى، بينهم نواب ومسؤولون، بعد رفع الحصانة القانونية عن بعضهم تمهيدًا للتحقيق معهم.

ويرتبط جانب من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، وذلك عقب إقالته من منصبه في 2 يونيو/ حزيران الماضي.