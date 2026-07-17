لم يتم التأكد ما إذا كانت أصوات الانفجارات ناجمة عن تصدي أنظمة الدفاع الجوي لطائرات مسيّرة أم عن هجمات أصابت أهدافها

العراق.. سماع دوي انفجارات في أربيل لم يتم التأكد ما إذا كانت أصوات الانفجارات ناجمة عن تصدي أنظمة الدفاع الجوي لطائرات مسيّرة أم عن هجمات أصابت أهدافها

أربيل/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام محلية، الجمعة، بسماع دوي انفجارات في مدينة أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت أصوات الانفجارات ناجمة عن تصدي أنظمة الدفاع الجوي لطائرات مسيّرة وإسقاطها، أم عن هجمات أصابت أهدافها، في حين لم تصدر الجهات الرسمية على الفور أي بيان بشأن الحادث.

ويأتي هذا التطور بعد وقت قصير من الإعلان عن اندلاع حريق في مدينة السليمانية، إثر هجوم نُفذ بصاروخ وطائرة مسيّرة انتحارية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن إقليم كردستان شمالي العراق أن التحالف الدولي أسقط 8 مسيرات مفخخة فوق سماء محافظة أربيل، بينما قُتل 9 من أعضاء تنظيم "كومله" المعارض للحكومة الإيرانية، وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، إثر هجوم صاروخي استهدف معسكر التنظيم في محافظة السليمانية، بحسب وسائل إعلام.

جدير بالذكر أن حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، أدانت "بشدة" الهجمات الإيرانية السابقة على أربيل والسليمانية، ودعت طهران إلى الوقف الفوري للهجمات.