في محافظة الأنبار غربي البلاد، وفق بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لمكتب رئيس الوزراء..

العراق.. سقوط طائرة مسيرة قرب مجلس ضيافة رئيس البرلمان في محافظة الأنبار غربي البلاد، وفق بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لمكتب رئيس الوزراء..

عبد السلام فايز/ الأناضول

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، السبت، سقوط طائرة مسيرة قرب مجلس ضيافة لرئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي بمحافظة الأنبار غربي البلاد، دون وقوع أضرار كبيرة.

وقالت الخلية في بيان: "سقطت طائرة مسيرة صغيرة جداً على مسافة من مضيف السيد رئيس مجلس النواب، في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، مما تسبب بحريق في الأدغال دون حدوث أي أضرار كبيرة".

وأكدت خلية الإعلام الأمني، التابعة لمكتب رئيس الوزراء، أن التحقيقات مستمرة، دون تحديد الجهة المسؤولة عن الحادث.



وأضافت: "وبحسب الجهد الاستخباري الفني، فإنها لم تكن تحمل أي مواد متفجرة، وهذا النوع من الطائرات لا يتجاوز مداها ال 750 متراً فقط، وهي سريعة الاحتراق عند ارتفاع درجات الحرارة. ​وقد باشرت الأجهزة الأمنية والاستخبارية والأدلة الجنائية بالإجراءات اللازمة والتحقيق".

وحتى الساعة 20:00 (ت.غ)، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وفي 3 يونيو/ حزيران الجاري باشرت لجنة عراقية مُشكلة لحصر السلاح بيد الدولة مهامها من بينها: وضع الآليات لدمج وانضمام التشكيلات المعنية، وتسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات إلى الجهات الأمنية.



وتطالب قوى سياسية وشرائح شعبية بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، في وقت تشهد فيه البلاد توترات أمنية متقطعة وهجمات واشتباكات تؤثر على الاستقرار الداخلي.

