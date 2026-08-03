منذ الأول من محرم الذي وافق 16 يونيو الماضي

العراق.. دخول أكثر من 4.8 ملايين وافد لإحياء "أربعينية الحسين" منذ الأول من محرم الذي وافق 16 يونيو الماضي

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت السلطات العراقية، الاثنين، أن أكثر من 4 ملايين و800 ألف وافد دخلوا البلاد منذ الأول من شهر محرم الماضي (16 يونيو/ حزيران)، لإحياء مراسم زيارة أربعينية الحسين.

جاء ذلك في بيان لخلية الإعلام الأمني، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، لفتت فيه إلى استمرار تدفق الزائرين وتكثيف الإجراءات لتأمين حركتهم عبر المنافذ والمحاور الرئيسية.

وذكرت أن "الإحصائية المحدثة لغاية الأحد أظهرت ارتفاع العدد الكلي للزائرين الوافدين إلى العراق منذ الأول من محرم إلى 4 ملايين و887 ألفًا و660 زائرًا"، مع استمرار توافد الزوار من مختلف الدول.

وأشار البيان إلى استمرار تنفيذ الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والخدمية والسيادية، لتأمين حركة الزائرين وتوفير أعلى مستويات الانسيابية عبر المنافذ الحدودية والمحاور المؤدية إلى مدينة كربلاء (وسط)، بإشراف مباشر من رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف أن "القطعات الأمنية والجهات الساندة تواصل تنفيذ واجباتها الميدانية وفق الخطط المرسومة، وبإشراف ومتابعة اللجنة العليا للزيارات المليونية".

وأشار إلى تعزيز الإجراءات التنظيمية والخدمية لاستيعاب الزيادة المتواصلة في أعداد الوافدين، وضمان بيئة آمنة طيلة أيام الزيارة.

ويتوجه ملايين العراقيين الشيعة سيرًا على الأقدام صوب مدينة كربلاء (وسط)، لإحياء مناسبة "أربعينية الحسين" في العشرين من شهر صفر (يوافق غدا الثلاثاء 4 أغسطس/آب).

وتُعدّ "الأربعينية" من أهم المناسبات لدى الشيعة، إذ تخرج مواكب رمزية للعزاء، ويتوافد مئات الملايين منهم من مختلف أنحاء العالم إلى كربلاء لزيارة مرقد الإمام الحسين، عليه السلام.