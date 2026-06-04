رحل عن عمر يناهز 96 عاما، حسب وكالة الأنباء الرسمية "واع"..

العراق.. حداد 3 أيام على وفاة المرجع الديني محمد إسحاق الفياض رحل عن عمر يناهز 96 عاما، حسب وكالة الأنباء الرسمية "واع"..

إسطنبول / الأناضول

توفي المرجع الديني العراقي الشيخ محمد إسحاق الفياض، الخميس، عن عمر يناهز 96 عاما، لتعلن البلاد حدادا رسميا مدة 3 أيام.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "واع" بوفاة الشيخ الفياض "بعد معاناة طويلة مع مرض عضال".

وقال مكتب الفياض إن الراحل قضى عمره في خدمة الدين، وتدريس العلوم الإسلامية، وتربية العلماء والفضلاء، و"بذل جهوده في نشر معارف أهل البيت، وبيان أحكام الشريعة المقدسة".

وأضاف أن رحيله يعد "خسارة كبيرة للحوزات العلمية ولعموم المؤمنين، لما كان يتمتع به من مكانة علمية ودينية رفيعة، وما خلفه من آثار علمية نافعة".

ويعد الفياض أحد أبرز مراجع النجف الأشرف، ومن كبار أعلام الحوزة العلمية.

وأعرب مسؤولون عراقيون، في مقدمتهم رئيس الجمهورية نزار آميدي ورئيس الوزراء علي الزيدي، بالإضافة إلى شخصيات سياسية ودينية، عن تعازيهم في رحيل الفياض، وأعلنت السلطات الحداد الرسمي في البلاد لمدة ثلاثة أيام.