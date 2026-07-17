العراق.. اندلاع حريق في السليمانية إثر هجوم بصاروخ ومسيّرة انتحارية الهجوم تسبب في اندلاع حريق بأحد المواقع المستهدفة

أنقرة/ الأناضول

اندلع حريق في مدينة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق، الجمعة، عقب هجوم بصاروخ وطائرة مسيّرة انتحارية.

وبحسب قناة "روداو" التلفزيونية، ومقرها مدينة أربيل (شمال)، تعرضت مدينة السليمانية، لهجوم بواسطة صاروخ وطائرة مسيّرة انتحارية؛ ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد المواقع المستهدفة، حيث توجهت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة.

ولم تُكشف على الفور هوية الجهة التي نفذت الهجوم، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الحادث.

وتشن إيران هجمات على معسكرات الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة للحكومة في طهران بمدينتي أربيل والسليمانية العراقيتين، كما تستهدف القاعدة العسكرية الأمريكية والقنصلية الأمريكية العامة في أربيل.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن إقليم كردستان شمالي العراق أن التحالف الدولي أسقط 8 مسيرات مفخخة فوق سماء أربيل، بينما قُتل 9 من أعضاء تنظيم "كومله" المعارض للحكومة الإيرانية، وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، إثر هجوم صاروخي استهدف معسكر التنظيم في محافظة السليمانية، بحسب وسائل إعلام.

جدير بالذكر أن حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، أدانت "بشدة" الهجمات الإيرانية السابقة على أربيل والسليمانية، ودعت طهران إلى الوقف الفوري للهجمات.