العراق.. الزيدي يعلن عن زيارة مرتقبة إلى واشنطن لتوسيع الاستثمار وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، السبت، عن زيارة مرتقبة سيجريها إلى الولايات المتحدة على رأس وفد يضم عددا من رجال الأعمال بهدف تعزيز الشراكات بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الزيدي، بالعاصمة بغداد، عددا من رجال الأعمال وأعضاء مجلسي إدارة وتطوير القطاع الخاص، والمجلس الاقتصادي العراقي، ورؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وفي اللقاء، قال الزيدي: "لدينا زيارة رسمية قادمة إلى الولايات المتحدة، وسنصطحب معنا عددا من رجال الأعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك"، دون تحديد موعد الزيارة.

وفي 30 أبريل/ نيسان الماضي، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالا مع الزيدي، هنأه فيه بتولي منصبه، ودعاه إلى زيارة واشنطن.

وقبل أن يُجمع تحالف "الإطار التنسيقي" على اختيار الزيدي لرئاسة الحكومة، كان نوري المالكي المرشح الأبرز.

غير أن مطالبة ترامب، العراق بالامتناع عن انتخاب المالكي رئيسا للوزراء، فجّرت توترات سياسية حادة في البلاد، دفعت في نهاية المطاف نحو التوافق على تسمية الزيدي رئيسا للحكومة.