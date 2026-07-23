بعد يوم واحد فقط من اعتراض 6 طائرات مسيرة أخرى في ذات المحافظة

العراق.. الدفاعات الجوية تسقط 5 طائرات مسيرة في سماء أربيل بعد يوم واحد فقط من اعتراض 6 طائرات مسيرة أخرى في ذات المحافظة

أنقرة/ حيدر شاهين/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء الأربعاء، أن الدفاعات الجوية أسقطت 5 طائرات مسيرة في سماء محافظة أربيل شمالي العراق.

وقالت "وكالة أنباء كردستان 24" ومقرها في مدينة أربيل، إن "منظومات الدفاع الجوي جرى تفعيلها بنجاح للتعامل مع التهديدات الجوية، حيث تمكنت من اعتراض وإسقاط 5 طائرات مسيرة (درون) قبل وصولها إلى أهدافها".

وذكرت أن هذه الحادثة تأتي بعد يوم واحد فقط من اعتراض 6 طائرات مسيرة أخرى في أربيل الثلاثاء.

والثلاثاء، أعلن حزب "حرية كوردستان" الإيراني المعارض للنظام في طهران أن أحد معسكراته قرب أربيل استهدف بصاروخين.

و17 يوليو/تموز الماضي، أدانت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، في بيان، بشدة الهجمات الإيرانية على محافظتي أربيل والسليمانية، داعيةً طهران إلى وقف الهجمات فوراً.

وتشن إيران هجمات على معسكرات الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة في أربيل والسليمانية، فضلاً عن القاعدة العسكرية والقنصلية الأمريكية في أربيل.

ومنذ اندلاع الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، شنت إيران هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة على أربيل والسليمانية.

واستمرت هذه الهجمات حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم التي تنص على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

والجمعة الماضية، أعلن إقليم كردستان شمالي العراق أن التحالف الدولي أسقط 8 مسيرات مفخخة فوق سماء محافظة أربيل، بينما قُتل 9 من أعضاء تنظيم "كومله" المعارض للحكومة الإيرانية، وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، إثر هجوم صاروخي استهدف معسكر التنظيم في محافظة السليمانية.