في منطقة "القرنين" قرب الحدود مع السعودية، وفق بيان للمكتب الإعلامي بوزارة النفط العراقية

العراق.. اكتشاف نفطي جديد باحتياطي يقدر بـ 9 مليارات برميل في منطقة "القرنين" قرب الحدود مع السعودية، وفق بيان للمكتب الإعلامي بوزارة النفط العراقية

ليث الجنيدي / الأناضول

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الأربعاء، تحقيق اكتشاف نفطي في بلاده قرب الحدود مع السعودية، باحتياطيات تقدر بنحو 9 مليارات برميل.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من شركة "زينهوا" الصينية التي اكتشفت الرقعة الجديدة في منطقة "القرنين" (جنوب غرب) ضمن جولة تراخيص سابقة، وفق بيان للمكتب الإعلامي بوزارة النفط العراقية.

وقالت الوزارة إن عبد الغني بحث خلال استقباله وفد الشركة، أعمال التطوير في رقعة "القرنين" الاستكشافية، وحقل شرقي بغداد الجنوبي.

وأشار إلى "تحقيق اكتشاف نفطي جديد في رقعة القرنين التي أحيلت للشركة ضمن جولة التراخيص الخامسة التكميلية وجولة التراخيص السادسة".

ودعا إلى أهمية تسريع مراحل العمل لتحقيق أهداف المشاريع النفطية في استمرارية الانتاج من النفط الخام واستثمار الغاز.

وخلال اللقاء جرى استعراض مراحل العمل وزيادة الإنتاج من قبل شركة EBS التابعة للشركة الصينية في حقل شرقي بغداد الجنوبي، فضلا عن مراحل العمل في شركة QPC المملوكة أيضا للشركة الصينية والمسؤولة عن تشغيل رقعة "القرنين" الاستكشافية.

وذكرت الوزارة أن "القرنين" تعد أول رقعة استكشافية يعلن فيها عن اكتشاف نفطي ضمن الرقع المحالة في جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة.

وتعدّ رقعة "القرنين" الواقعة ضمن حدود محافظة النجف الأشرف بمحاذاة الحدود العراقية - السعودية من الرقع الاستكشافية الواعدة، على مساحة 8773 كم مربع.

وتم توقيع عقد استكشاف وتطوير وإنتاج النفط من رقعة القرنين في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بين شركة نفط الوسط (تتبع الوزارة) وشركة "نورث بتروليوم انترناشيونال" NPI المملوكة بالكامل لشركة "زينهوا"، ضمن عقود جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، وتم تفعيل العقد في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وفي مايو/أيار 2025 تم تحويل العقد إلى شركة Qurnain Petroleum Limited التابعة لـ"زينهوا"، وتعيينها مشغلا جديدا للرقعة بدلا من شركة "نورث بتروليوم انترناشيونال".

وفي 10 يناير/كانون الثاني 2026 تمت المباشرة بحفر البئر الاستكشافي الثاني "Shams-11" في منطقة القرنين، وفي تاريخ 24 فبراير/ شباط 2026 تم اكتشاف احتياطي هيدروكربوني محتمل في البئر يقدر بـ8.8351 مليارات برميل وبمعدل إنتاج نفط يومي 3248 برميلا، وجرى الإعلان عن الاكتشاف رسميا في 7 مايو 2026، ويعتبر من أنواع النفط الخفيفة، وفق بيان وزارة النفط.

ويعد العراق من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم باحتياطات مؤكدة تبلغ حوالي 145 مليار برميل، وفق مصادر رسمية.