العراق.. أحكام بالإعدام بحق 6 من عناصر "داعش" بعد عمليات استخباراتية استباقية مكنت جهاز الأمن الوطني من تفكيك خلاياهم وإحباط مخططاتهم..

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الأربعاء، صدور أحكام بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق ستة عناصر من تنظيم "داعش"، بينهم قيادي بارز يُعرف بـ"والي الأنبار"، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب وتنفيذ أعمال مسلحة.

وذكر الجهاز، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت أحكامًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق 6 إرهابيين، بينهم من يُسمى بوالي الأنبار في تنظيم داعش الإرهابي".

وأوضح أن هذه الأحكام جاءت بعد نجاح كوادر الجهاز في تنفيذ "عمليات استخباراتية استباقية نوعية أسهمت في إلقاء القبض على الإرهابيين وإحباط مخططاتهم، قبل إحالتهم إلى القضاء المختص".

وأضاف أن التحقيقات، التي أُجريت بإشراف قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة المختصة بقضايا الجهاز، جبار حسين، أثبتت تورط المدانين في الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

كما بينت التحقيقات اشتراكهم في تنفيذ عمليات مسلحة، وحيازة أسلحة بقصد "زعزعة الأمن والاستقرار وبث الرعب بين المواطنين".

وتواصل السلطات الأمنية والقضائية في العراق جهودها الاستخباراتية لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" وخلاياه النشطة والنائمة في المحافظات المحررة.

وتأتي هذه الأحكام في إطار مساعي السلطات لحسم الملفات الأمنية والجنائية المتعلقة بقيادات التنظيم وعناصره البارزين.