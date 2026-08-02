رئيس الوزراء العراقي أمر بـ"تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، ووجّه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة"

الزيدي يوجه بإجراءات لمنع أي تهديد ينطلق من العراق نحو دول الجوار رئيس الوزراء العراقي أمر بـ"تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، ووجّه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة"

إسطنبول/ الأناضول

شدد رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، السبت، على "منع أي تجاوز أو تهديد" ينطلق من أراضي بلاده تجاه دول الجوار، ووجّه بـ"وضع آليات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الحالات".

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، دون ذكر الشخصيات التي حضرت الاجتماع.

يأتي ذلك بعد أيام من تنفيذ السعودية والولايات المتحدة ضربات قالتا إنها استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة لمجموعات موالية لإيران، ردًا على هجمات بمسيّرات استهدفت منشآت نفطية وقواعد عسكرية في المنطقة.

وأفاد البيان، بأن الزيدي، "شدد خلال الاجتماع على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، ووجّه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة".

كما وجّه الزيدي، "الأجهزة الأمنية العراقية بإنفاذ القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، والاضطلاع بمسؤولياتها في حماية السيادة وحسن الجوار".

وأكد الاجتماع "جاهزية القوات المسلحة العراقية لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار ضمن محيطنا الإقليمي وتجدد التزامها الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقًا أو ممرًا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، في إطار مسؤوليتها لحفظ السيادة الوطنية واحترام مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي".

والجمعة، أكد مصدر سعودي مسؤول، أن الضربة التي نفذتها المملكة في العراق جاءت بعد استنفاد جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال الأشهر الماضية.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عن المصدر أن "المملكة حريصة على علاقتها مع العراق حكومة وشعبا، وأن الضربة الجوية لم تكن موجهة ضد الحكومة العراقية أو الشعب العراقي".

والأربعاء، أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" العراقية مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء غارات جوية استهدفت مقراتها الرسمية في 7 محافظات.

فيما أعلنت واشنطن والرياض تنفيذ "ضربات دقيقة ونوعية" استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة لمجموعات موالية لإيران، ردا على هجمات بمسيّرات وُجّهت نحو منشآت نفطية وقواعد عسكرية بالمنطقة.

وفي أعقاب الغارات، أعلنت ما تُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" منح الحكومة مهلة حتى منتصف أغسطس/ آب لاتخاذ مواقف حازمة لردع من وصفتهم بـ"المعتدين"، مهددة بشن هجمات ضد القوات الأمريكية والسعودية.