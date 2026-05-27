الجيش العراقي يعلن مقتل "إرهابيين" وتدمير معاقلهم في كركوك خلال عملية أمنية نوعية نفذتها قوة مشتركة من الجيش والقوات الخاصة شمالي البلاد، وفق بيان لوزارة الدفاع..

إسطنبول / الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على عدد من "العناصر الإرهابية" وتدمير معاقل تابعة لهم في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "قطعات الجيش العراقي، بإسناد من القوات الخاصة، واصلت تنفيذ واجباتها الوطنية في ملاحقة فلول الإرهاب وتجفيف منابعه".

وأوضحت أن قوة من الجيش في كركوك، نفذت "عملية أمنية نوعية استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة".

وذكرت أن العملية أسفرت عن "مقتل عناصر إرهابية (لم يحدد عددهم)، فضلاً عن تدمير وتفجير عدد من المضافات (معاقل) التي كانت تستخدمها العصابات الإرهابية كملاجئ ومراكز للدعم اللوجستي".

وعادة ما تستخدم السلطات الأمنية العراقية مصطلح "عناصر إرهابية" للإشارة إلى مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي.

ومنذ مطلع العام الجاري، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش" الذي تلقى الهزيمة رسميا عام 2017 بخسارته الأراضي التي اجتاحها صيف عام 2014 وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق.

لكن التنظيم لا يزال ينشط في محافظات الأنبار (غرب)، وصلاح الدين وكركوك (شمال)، وديالى (شرق)، وتشن الحكومة عمليات أمنية وعسكرية للقضاء عليه في مواجهة هجمات يشنها من حين إلى آخر.